Abuelito se pone guapo cada día para enamorar nuevamente a su esposa que perdió la memoria

La juventud es pasajera, también la belleza, no importa cuántas parejas tengas en esta etapa, al final solo una te dará la confianza y seguridad que en muchas no encontraste, calidad no es igual que cantidad. Todas estas ideas, al parecer se las tiene de memoria un hombre de más de 80 años, quien se pone guapo todos los días, para volver a conquistar a su esposa, quien perdió la memoria debido a su edad.

El pasado 9 de enero, la usuaria identificada como @katiuska.bg fue quien publicó la historia de sus parientes cercanos. De acuerdo al material, su abuelita de 82 años había caído enferma hace más de una década y debido a ello perdió la memoria.

Sin embargo, aunque olvidó los rostros de sus demás parientes existe una persona que vive en sus recuerdos, es decir su esposo.

Él le expresa su cariño de manera única todos los días mediante una rutina, la cual consiste en que el hombre se arregla para «ponerse guapo» y proceder a visitarla en su cuarto todas las mañanas con el fin de hacerla feliz.

Tras saludarla, el hombre de 86 años le pregunta si se acuerda de él y después de responder que sí, él se inclina para que su esposa le dé un beso en la mejilla y terminar abrazándola.