A un mal, buena cara

Nicole, era una chica pobre, solo tenía a sus amigos y familiares, no sería pronto cuando supiera que su vida no era nada cruel comparado con el sufrimiento que sentiría Alex, quien era su novio, Michelle era una vieja amiga que obtuvo una oportunidad de salir de un infierno y Sam, era la única que de verdad sentía su dolor, incluso no había sentido de vivir sin ella, Alex no tenía tiempo para estar al máximo con ella, pero hacia lo que podía, durante una noche, Nicole sentía un pesar grande en su vida y no veía el significado de seguirla.

Durante un tiempo Nicole se sentía observada y tenía escalofríos al estar sola, pero no sabría que cierta noche entendería el significado del miedo, Alex la llevó a un picnic junto a al río, a pesar de ser corto de dinero más que Michelle, se sacrificaba por ella.

¿Cómo te van en tus estudios?, pregunto Alex bien, casi apruebo el tercer semestre—

¿Te va bien no?, tu eres una de esas chicas que se esfuerza por lo que quiere.

Muchas gracias, y brindaron juntos.

¡¿Estas disfrutando no?!, pero de pronto apareció ¡Sam!

¿Qué haces aquí?, a verte claro, sabes que no puedo dejarte sola…, pero esto excede los límites. Bueno, esperaré lejos, – ¿Esperar qué? -, ¿No recuerdas? la maestra nos encomendó traer esa maqueta de biología, si la tengo lista, respondió Nicole.

¿Entonces espera quieres?, -bueno no te demores-, decía Sam al momento de alejarse, perdona, puede ser buena, pero a veces molesta, lo entiendo ustedes son muy amigas desde preparatoria, bueno, pues ya sabes cómo es…-, hablaron durante un tiempo hasta que llegó el tiempo de ir a la universidad, Sam y Nicole se apresuraron, Alex tenía el día libre, él era un grado más alto, aunque a veces lo suspendían porque sus padres no podían pagar.

Nicole y Sam no llegaban a tiempo a su casa y entonces encontraron una extraña compuerta, notaron las marcas, era del tren vía, no cualquiera, era el que estaba a 2 cuadras de la casa de Nicole, nunca supieron porque lo clausuraron, pero se adentraron de todos modos, sería su sorpresa saber que era el alcantarillado del tren vía, pero disidieron ir aun de todos modos.

-Ha ha ha ha… ha ha ha!!-, – ¿Qué es eso? pregunto Sam intrigada, serán ratas, no tengas miedo estaremos en casa pronto, Ha ha… ha… ha ha ha ha!! , pero qué diablos…, Nicole estaba asustada como Sam, empezaron a correr cuando vieron la puerta de salida, entraron al tren vía y lograron avistar una forma humana detrás de ellas al salir de la alcantarilla, este poseía una sonrisa macabra, fúnebre y sobretodo no paraba de reír, cerraron rápidamente la alcantarilla, la criatura se alejó y fue por otro camino, ellas asustadas trataron de abrir la compuerta número 1, no funcionaba y caminaron todo el camino del metro hasta encontrar la numero 2, escuchando en todo momento esas risas…Continuará.