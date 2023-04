A un mal, buena cara

Al encontrar la puerta número 2, la abrieron y por suerte era la que estaban buscando, pero antes de cerrarla notaron a la bestia una vez más, no era completamente humana como pensaron, era todo lo contrario, una bestia total, que solo tenía rasgos humanos en su horrible sonrisa, unos brazos gigantescos, con garras y nada de piernas, solo su columna vertebral se avistaba en forma de cola.

Las chicas no soportaron verla y rápidamente cerraron el tranvía, ¡¿Qué fue eso?!, gritaron las dos debemos ir a casa rápido, al llegar la mamá de Nicole no aceptó excusas y las mando a la universidad, ahí se encontraron a Michelle, Michelle, hemos visto algo terrible. necesito contarte, reclamo con miedo Nicole ahora no, estoy leyendo un aporte increíble, ¡Pero que!, no puedo creerlo.

VER TAMBIÉN: Actriz Cansu Dere de “Amor de madre” se encuentra desaparecida luego del terremoto en Turquía

Nicole se asustó y le pregunto lo que pasaba, eh ganado un premio gigantesco, aquí dice que puedo ir a la ciudad de mi preferencia y obtener trabajo, pero si apenas vas en estudios le dijo Nicole, no seas pesimista, con mi experiencia solo necesitare buscar y listo, le respondió Michelle, ¿Entonces cuando te vas?

De aquí a dos días le volvió a contestar su amiga, – bueno, te deseo lo mejor, gracias, ¿Crees que debería llevar a mi gato?, obviamente, tus padres no tienen tiempo para cuidar del animal, bien, de verdad no me la creo, nunca he estado más feliz, Nicole la felicito y se marchó, si ella se va no habría razón porque contarle lo sucedido.

Busco a alguien más, como a Alex, este lo creyó, y al terminar clases fueron con Sam a inspeccionar, vieron el pasaje por donde habían entrado y olvidaron que lo habían dejado abierto, pensaron lo peor, y decidieron irse, Alex no tenía idea, pero le seguía la corriente, triste seria darse cuenta que aquello que las persiguió los acosaba desde los árboles.

llamaron a un policía, quien respondió y se dirigieron al lugar donde se encontraría la criatura, el oficial inspeccionó, pero no se halló nada los chicos se avergonzaron sobretodo Alex, jajajajajaja, -No-, grito Sam al saber que todos corrían riesgo de morir, la criatura salió de los árboles y se abalanzó contra el policía, este le pego varios disparos, pero ni daño le hacían.

La criatura empezó a morderle los labios y sacarle la lengua, prácticamente se lo comía desde la boca hasta los pies, los tres chicos observaban la escena previamente antes de correr, la criatura empezó a lanzar carcajadas mientras se arrastraba por el suelo, cogió a Sam por las piernas y casi la muerde cuando, Nicole le pegó con un cuchillo por la espalda.

La criatura agonizo de dolor, agarro a Sam y la lanzo contra un árbol, noqueándola, está más tarde saldría corriendo a salvo, la criatura miro con ira a Nicole, empezó a perseguirla, Alex le empezó a tirar piedras, la criatura se confundió durante un tiempo, entonces Nicole y Alex empezaron a correr… Continuará.