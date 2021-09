Vacunación de primera dosis continúa suspendida por falta de vacunas

La región Ucayali está a la espera de 180 mil dosis de vacunas contra el Covid para continuar con el proceso de vacunación de primeras dosis, pedido que hizo llegar el director regional de Salud, Juan Salas Suarez, a través de una solicitud ante el Ministerio de Salud.

El pasado 25 de agosto, quedó suspendido el proceso de vacunación de primeras dosis para las personas mayores de 35 años a más, debido a que se habían agotado el stock de vacunas previsto para este grupo etario.

El reinicio del proceso de vacunación de primeras dosis está en las manos del Ministerio de Salud, ya que son ellos los que distribuyen las vacunas a las provincias.

VER TAMBIÉN:Partidos regionales ya están aptos para las elecciones de 2022

El director de Salud, envió una solicitud al referido Ministerio para el envío de 180 mil dosis, se está a la espera de la respuesta.

Hasta el cierre de esta nota, no hay todavía una fecha y hora de las llegadas de estas dosis, por lo tanto, la vacunación de primeras dosis aún continúa suspendida, hasta que la Dirección Regional de Salud anuncie el reinicio de la vacunación a través de su página oficial de Facebook.

A la fecha, luego de haberse concluido el Vacunatón-segunda dosis, todavía continúa la vacunación a los mayores de 18 años, debido a que más de 6 mil ciudadanos todavía no han recibido su segunda dosis, tras vacunarse en el primer Vacunatón. Este proceso será hasta el 4 de septiembre de 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en los puntos habilitados en cada distrito.