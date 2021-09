¿Existen cambios en Purús tras visita de dos presidentes?

En menos de cuatro años, la provincia fronteriza de Purús en el departamento de Ucayali, tuvo la visita de dos presidentes de la República: Martín Vizcarra y Pedro Castillo. ¿Pero algo ha cambiado?, “casi nada”, respecto al primero; del nuevo mandatario falta ver.

En mayo de 2018, Martín Vizcarra Cornejo llegó a la lejana provincia, “no es posible que el balón de GLP cueste S/140”, expresó el entonces mandatario. Asimismo, hizo ofrecimientos, pero la situación se mantuvo casi igual después de su retorno a Lima.

“¿Tras la llegada de Vizcarra algo cambió? Del 0 a 10, puedo decir que solo 1 o 2, casi nada; ¿hemos avanzado? ¡No!”, refutó el vicegobernador de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez. Sobre los resultados tras la llegada de Castillo asevera, “espero que esto cambie”.

NORMAS EN TEORÍA

En 2018 el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 005-2018-RE, que establece las acciones de desarrollo sostenible e integración para la atención prioritaria de las áreas críticas de frontera. ¿Pero en la práctica cuánto se benefició Ucayali?

“No puede ser que el Gobierno pese a tener normativas para apoyar a esta zona del país no lo haga, todo es teoría. Sobre el financiamiento dice: no irrogará gasto adicional sino que dependerá de cada entidad ¡Por Dios de qué estamos hablando!”, exclamó Gutiérrez.

En este sentido la autoridad regional de Ucayali cuestionó que los vuelos cívicos, único modo de transporte a la zona fronteriza se trunque de un momento a otro, “es difícil llegar a Purús y sino damos conectividad de qué estamos hablando”, reclamó.

Ángel Gutiérrez también manifestó que Purús, a diferencia de otras zonas fronterizas, “es la única provincia a nivel nacional, que en vez de aumentar su número; disminuye su población. Esto ocurre porque el Estado no los apoya”.

ESPERA CAMBIOS

El vicegobernador, indicó que vio al presidente Castillo sorprenderse que las gaseosas que se consumen en Purús provienen de Brasil. Además, aunque califica la llegada del presidente del pasado 24 de agosto, “de improvisada”.

“Yo espero que esto cambie por el beneficio de las siete comunidades de Purús, que necesitan el apoyo y la presencia del Estado; espero que el Gobierno centre su atención en este pueblo de frontera, es el deseo de todos”, concluyó el vicegobernador.



