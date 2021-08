Venezolano supuestamente abusó de menores de edad

Un ciudadano de nacionalidad venezolana de 24 años, fue detenido por agentes de la comisaría de San Fernando, la tarde del viernes en su domicilio ubicado en el asentamiento humano Nueva América en el distrito de Manantay, tras la denuncia de la madre de un menor de 13 años, a quien el extranjero había supuestamente abusado en reiteradas ocasiones.

La progenitora del menor empezó a sospechar ante las reiteradas llamadas telefónicas que Jesús Daniel Blanco Rondón realizaba al menor, como también a su madre el detenido había pedido permiso para que le apoye en su trabajo como apoyo del circo que hoy se ubica en el asentamiento Próceres de la Independencia.

La denunciante también manifestó a la policía que anteriormente su menor hijo no apareció en su casa y que había dormido en el domicilio de su amigo Blanco Rondón al no poder comunicarse porque a su celular se le agotó la batería, el menor terminó acorralado y confesando a sus padres ante tanta insistencia de parte de ellos.

Además, de confesar el aberrante hecho, el adolescente dijo a sus padres que no sería el único caso, ya que, existiría un menor de 11 años, con quien también el venezolano hizo lo mismo. El resultado del médico legista corroboró la acusación del menor. Se conoció que el detenido se encuentra en el Perú más de 4 años.



CEYMO RENGIFO