Mecánico que clama inocencia pide variación de detención preventiva

César Saldaña Izquierdo, se encuentra recluido en el penal de Pucallpa porque fue encontrado en una draga que extraía oro en el río Pachitea. En primera instancia fue sancionado por el juez a 9 meses de prisión preventiva por el delito de contaminación en la modalidad de minería ilegal. Sin embargo, el abogado apeló y están a la espera de la deliberación del juez.

En la Primera Sala Penal de Coronel Portillo se realizó la audiencia de prisión preventiva, sustentando que, siendo mecánico, fue contratado para reparar el motor de una draga.

El imputado señaló no tener responsabilidad, sino los otros tres hombres que se encontraban en el lugar y que al notar la presencia policial huyeron, él se quedó porque dedujo que no cometía nada grave.

La defensa técnica del imputado apeló a la primera decisión del juez y en la Primera Sala Penal él mismo explicó que fue contratado para reparar motores y desconoce el trabajo de minería que se realizaba en el lugar.

En su defensa, además agregó que sufre discapacidad en la pierna que no le permite caminar correctamente.

Su madre, pide que le den libertad porque es inocente. “Él es un mecánico, unos amigos le llevaron a trabajar y no le pagaron, él me dijo que iba a ir a cobrar y después ir a reparar unos motores, después ya no regresó. Mi hijo es inocente, un joven trabajador que no le hace daño a nadie”, indicó.

La audiencia terminó y la causa quedó al voto para la decisión de los magistrados superiores quienes resolverán si le dan libertad o se queda en el penal.