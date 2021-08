Tras los pasos del suicidio

“La pandemia ha causado desempleo, pérdidas humanas y sentimientos de soledad; esto ha desencadenado estrés y depresión, demostrando como es que la salud mental se ha convertido en un problema muy grave que ha traído consigo los suicidios”, manifestó el psicólogo pucallpino, Renzzo Rengifo Dávila, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Según las estadísticas, en el Perú el 80 % de los casos de suicidios tiene su origen en problemas de ánimo y depresión. A esto le debemos agregar que “de cada 20 personas con episodios de depresión, una intenta suicidarse; y de cada 20 intentos de suicidio, uno llega a consumarse…”

Se ha podido ver cómo es que diferentes personalidades, sin importar su situación económica o social han llegado a tener motivos para acabar con su vida, como el suicidio del expresidente de la República Alan García Pérez y el del Fiscal Superior de Ucayali Luis Alberto Jara Ramírez, nombrando a personajes conocidos.

Pero que pasa por la mente de los ciudadanos, que día a día hacen que las cifras de suicidios aumenten, el flagelo en la salud mental es más evidente a nivel mundial y es reconocido como parte de la salud pública, a pesar de eso, en nuestro país hay mucho que trabajar en el tema. Según la coordinadora de salud mental de la Diresa, Jessica Bringas, entre el 2019, 2020 y 2021 se ha visto un aumento exponencial de los casos de personas que acaban con su vida.

En el 2019 la Diresa contabilizo 11 casos de suicidios y en el año 2021 hasta el mes julio han reportado 12 casos sin contar los 2 últimos suicidios del mes de agosto y los 3 intentos que se han dado en el puente peatonal ubicado en la carretera Federico Basadre.

Sin embargo, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa en su boletín 2021, dice que desde el 2017 al 2020 solo han ocurrido 2 suicidios en la región de Ucayali, información que se sabe es completamente falsa, ya que no demuestra la realidad que viene atravesando la región. Esto da cuenta que el Ministerio de salud no sabe cuál es la situación real de las regiones y que ni siquiera existe información específica de los casos suscitados, quedando estos como cualquier evento y sin prestarle la atención al causante de estas fatales decisiones.

Se ha visto como la forma de quitarse la vida ha ido cambiando, atrás quedaron los intentos de suicidios con raticidas y gaseosa, hoy en día la mayoría lo hace colgándose o con un arma de fuego, esto no solo es de jóvenes incomprendidos, sino también de adultos aturdidos y niños con actitudes cambiantes, hoy afecta a todos y ya no solo a un segmento de ciudadanos.

Entre julio y agosto se ha visto una ola de suicidios que no han respetado edad ni género, todos estos han sido impactantes, pero el caso de Isabel Valencia Soriano que cometió suicidio y parricidio eliminando a sus dos pequeños hijos y luego autoeliminandose alarmó a toda la población

El pequeño Moisés de 10 años, es el suicida más joven de la cuidad de Pucallpa en lo que va del 2021, él planificó su muerte y se ahorcó del techo de su casa, según refirieron algunos vecinos, había cambiado mucho su actitud y comportamiento, estos casos son solo 2 de los 14 que se han registrado hasta la actualidad.

Cabe mencionar que la suicida más joven del mundo fue una niña de tan solo 6 años llamada Samantha Kuberski , tras ponerse un cinturón alrededor del cuello, se dejó caer desde la parte superior de la baranda de la cuna y se mató.

Entre las personas que acabaron con su vida este año están, Alessandro Ríos Calampa de16 años, César Augusto Flores de 26 años , Keyver Heison Izquierdo Vásquez de 23 años , Paul Anderson Valderrama Perdomo de 29 años , Jonas Tutusima Carbajal de 34 años , entre otros más.

La Diresa frente a los suicidios ha estado realizando actividades informativas y preventivas sobre la salud mental mediante campañas para poder identificar los factores de peligro y de riesgo.

Hoy 27 de agosto en el Jr. Tacna se dará la Feria de servicios donde se realizará detección de problemas de salud mental, atención médica, consejería en salud mental, sesiones psicoeducativas sobre prevención del suicidio, violencia, consumo de drogas, entre otros Igualmente se realizará el 10 de septiembre la misma feria, esta vez en otros distritos y provincias de la región de Ucayali.

Las acciones que viene tomando los órganos correspondiste son un gran pasó, pero no lo suficiente, ya que esta ola parece no frenarse.

Mediante las cámaras de videovigilancia en nuestra ciudad se ha podido observar, a jóvenes y señoritas que al parecer han intentado quitarse la vida y si no lo han hecho al menos estaban pasando por un cuadro de depresión notable. Es importante aclarar que las personas que son detectadas deben tener un seguimiento en los centro de salud comunitarios y recibir automáticamente asesoría gratuita en todo el proceso de sus tratamiento.

También se debe prevenir el maltrato físico y emocional, ya que después de la depresión este es otro factor causante, los padres deben conocer los riesgos y las señales en sus hijos, ya que siempre suelen dar más abiertamente señales de riesgo antes de cometer los actos suicidas, es importante que los padres no ignoren estas actitudes ya que puede ser trascendental en la vida o la muerte del niño, joven o adolescente.

Cada ser humano es un mundo con problemas diferentes, sienten, piensan y actúan de acuerdo a lo que cada uno quiere, las frases típicas en los jóvenes de ¡estás loco!, ¡eres un bueno para nada! o ¡ya me tienes harta! , pueden ser tomadas por el adolescente de forma negativa. Las frases ¡qué problemas puede tener un niño”!, ¡no exageres! o ya ¡compórtate!, puede hacer que el niño genera soledad y alejamiento.

En los adultos las cosas no cambian, con el confinamiento y los problemas que esto a traído, muchos de ellos han entrado en una crisis existencial difícil de sobrellevar, todas estas situaciones crean sensaciones malas y tensas, deja de ignorar a esa persona que se encuentra triste, deja de pensar que lo hace por llamar la atención, deja de pensar y simplemente bríndale la ayuda.

La salud mental y la depresión no es un juego y mucho menos un capricho, se debe tomar en cuenta que esto es parte de la salud del ser humano, por ende no deja de ser importante, es indispensable que en los hogares se sepa de esto y así poder ayudar a cualquier integrante que se encuentra en esta difícil situación, practiquemos la empatía.

Yadira Huaman Tuanama