Exrondero es acusado de violar y embarazar a menor de 13 años

Con lágrimas y la voz quebrada una madre de familia denunció a su vecino de haber ultrajado a su hija de 13 años. El exintegrante de la ronda campesina confirmó en una transmisión en vivo, realizada por un medio local, que mantuvo recientemente relaciones con la menor, pero todo habría ocurrido bajo su “consentimiento”. «La pregunta es concreta, ¿usted tuvo relaciones sexuales con la menor de edad?», dijo el reportero.

«Sí», respondió Manuel Angel Sanimani Ahuanari, de aproximadamente 50 años, quién según los vecinos habría abusado desde hace un año de la menor de edad, que se encuentra embarazada.

La niña declaró, entre sollozos al recordar las experiencias que habría pasado, que Sanimani la invitaba a su domicilio, ubicado en el asentamiento humano Isabela Católica del kilómetro seis, para después comprarle los productos que vendía y llevar acabo sus bajos instintos. “Me decía que me iba a comprar todas mis esencias, mis refrescos, yo pensé que era un buen vecino”, declaró la menor.

La progenitora de la niña, Idaura Gómez, afirmó ya haber realizado la denuncia y que hasta el momento no le habrían dado una respuesta. «Hace más de 15 días realizamos la denuncia, que cólera nos da seguir viéndole la cara a ese violador», exclamo enfurecida Gómez, advirtiendo que si el personal policial no detiene al sujeto los vecinos tomaran la justicia por sus propias manos.

Los familiares de la niña también añadieron que el sujeto ya habría abusado en anteriores ocasiones de la menor, aprovechándose de su inocencia y vulnerabilidad, confirman sus parientes.

“Yo quiero que lo encierren de una vez, porque ese hombre piensa viajar a otro lugar y después ya no podrán encontrarlo”, solicitó Gómez, quién teme que existan más menores que habrían sido abusadas por parte del exrondero

Hasta el cierre de esta nota, aproximadamente 15 vecinos, estuvieron en la vivienda de Sanimani solicitando la detención del mencionado, advirtiendo que de no hacerlo aplicaran la justicia popular.



TATIANA ZACARIAS