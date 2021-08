¿Sueño o realidad?

Esta es la historia de una joven que a través de su sueño pudo ver su muerte. Sandra, tenía 29 años, era una chica muy alegre, hermosa y muy trabajadora. Hace aproximadamente siete años, la diagnosticaron una enfermedad rara.

Antes que supiera lo de su enfermedad, Sandra se encontraba estudiando una carrera técnica, ocupaba el primer lugar en todo, era una buena hija, estudiante y trabajadora. Cuando cumplió los 23 años, empezó a sentir dolores muy fuertes en todo su cuerpo.

Al pasar de los días los dolores se hacían muy intensos; al principio pensaban que se trataba de una brujería, así que los familiares llamaron a varios ‘Chamanes’ para que la ayudaran a curarse y lo único que hacían los llamados ‘Chamanes’ era aprovecharse de la desesperación de los familiares cobrando fuertes sumas de dinero, porque nunca se vio ninguna mejoría.

Así que la familia de Sandra, no lo dudó más y la llevaron a un hospital, la internaron por tres meses para sacar todos los análisis necesarios para saber que tenía. Cumpliendo los tres meses, llegaron todos los resultados con la noticia de que tenía una enfermedad rara e incurable.



Sandra, se encontraba devastada, lo único que le tocaba era tomar fuerzas y seguir los tratamientos indicados por los médicos. Así pasaron los años hasta que la enfermedad siguió avanzando, pasó siete años desde aquel día en que recibió la noticia de su enfermedad.

Tres meses antes de su muerte, Sandra comentaba a sus familiares y amigos cercanos que soñaba continuamente que visitaba el cielo, se encontraba con una señora que le decía “Hola Sandra, ¿ves esa fila de personas allá?, esas personas ya están muertas, pero tú estás de visita ahora, no te preocupes que pronto vendrás. Aquí todos tus recuerdos se borrarán, no sentirás hambre… Aquí todo será paz.

Sandra, se levantaba llorando todas las veces que soñaba con eso, decía que no quería morir y preocupaba mucho a su familia. Pasó el tiempo hasta que llegó el trágico día, Sandra murió y todos sus sueños al parecer se hicieron realidad.

¿Crees que los sueños tratan de avisar lo que pasará? ¿Alguna vez escuchaste de algún caso parecido?

DORIS TAMINCHI