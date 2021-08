Joven con artritis elabora collares para sobrevivir

Brenda Ramírez López (26) padece artritis juvenil desde los 16 años, por lo que solo culminó sus estudios secundarios, ya que la enfermedad terminó por impedirle caminar. “Me duele la rodilla, los hombros, los pies y mi muñeca”, comentó a Ímpetu.

Con dificultad y para sobrevivir la joven elabora collares y pulseras, la inmovilidad no es un impedimento para que pueda trabajar, sin embargo, lo poco que gana solo ayuda a cubrir los gastos básicos de su alimentación, más no su tratamiento. “Necesito terapia, ampollas, pastillas, víveres y una silla de ruedas, pero no puedo costeármelo.

VER TAMBIÉN:Maquinarias de empresas que invadieron la comunidad Sawawo fueron inmovilizadas

Vivo actualmente con mi tía, mi mamá falleció hace años y nunca supe de mi papá, solo la tengo a ella para que me ayude a hacer mis cosas”, prosigue.

Asimismo, Ramírez admite que le gustaría estudiar, pero por el momento su deseo solo queda en un sueño, porque para ello, primero tendría que mejorar su salud y encontrar un trabajo de acuerdo a sus capacidades que le genere rentabilidad.

Las personas interesadas en aportar un granito de arena –pero significativo para la joven- llamar al siguiente número: 924 185 177 o visitarla en el Jirón 2 de Mayo MZ 271 LT 25.