“Pucallpa arde”: Ciudadanos deben tomar precauciones y evitar la quema de desechos

En los últimos meses la región Ucayali ha sufrido una ola de incendios, estos han sucedido en distintos sectores, causando gran alarma en la población ucayalina, los desastres han arrasado con viviendas y con terrenos forestales. Se registra que en el Perú, se producen 31 incendios por día, lo cual representa un 48 % más que hace 10 años y 75 % más que hace 15. Las estadísticas revelan que 7 de cada 10 siniestros ocurren por una mala instalación eléctrica.

Se sabe que la mayoría de viviendas en nuestra localidad son rústicas y no cuentan con una buena instalación eléctrica, además es importante decir que en la mayoría de casos, las personas colocan cables mellizos en sus instalaciones, haciendo más grande el peligro de sufrir un incendio.

Otro factor determinante en los incendios son las acciones naturales, que derivan de situaciones causadas por el ecosistema, como el incremento de temperatura que hemos sufrido en la región, desde hace ya varias semanas, sin lugar a duda la temperatura ha ayudado a estos incidentes.

A la vez, las acciones antropológicas también son otras de las causas, ya que son ocasionadas por la presencia del hombre, por ejemplo, la quema de basura u otras acciones que provienen de la negligencia de los ciudadanos.

Estos tres factores aportaron para que entre julio y agosto se registre una exponencial cantidad de incendios de gran magnitud, por consiguiente, se estima que en algunas de estas ocasiones no pasó más de dos días para que haya incendios recurrentes.

Cabe decir, que así como muchos ciudadanos llegan a causar estos accidentes, también muchos otros ayudan a controlarlos y a crear conciencia.

Los encargados de ayudar a controlar estos siniestros son los bomberos, sin embargo, su objetivo también es promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes evaluando los riesgos.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, revela que en el año 2020 registraron 12,188 frente a 13,089 siniestros en el mismo periodo de tiempo (enero-noviembre) respecto al 2019.

Solo entre enero y marzo de 2020 se presentaron 500 casos más que el mismo período; es a partir de abril hasta noviembre que se observó una disminución de casos.

Para Orlando Ardito, Gerente General de la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú, esta situación podría revelar que a pesar que la gran mayoría de peruanos permaneció en casa y pudieron estar más atentos a observar las necesidades y deficiencias eléctricas que había en sus hogares, no renovaron las instalaciones, lo cual permitió que sus casas sigan siendo trampas mortales

Es así que en nuestra región sucedieron varios incendios que quedaron en la mente de los ciudadanos y que serán recordados por la cercanía en las fechas que ocurrieron. El 22 de julio, con un sol incesante al promediar las 12:00 p.m., el almacén de la empresa AJE, ubicado en el km 6 muy cerca del mercado mayorista, ardió en llamas dejando en escombros varios vehículos en su interior, fue catalogado como código tres (fuera de control), y la maleza del área contribuyó a la propagación del fuego dentro del almacén.

El 3 de agosto en el distrito de Manantay, 4 viviendas ubicadas en la intersección del jirón Los Pinos y el jirón Los Huayruros, del asentamiento humano “La Chacrita”, terminaron en cenizas por un incendio que habría empezado con la fuga del combustible de un balón de gas.

Muchos ciudadanos, no bajan la palanca de su balón de gas y es entonces ahí cuando se crea la fuga de gas y se producen estos terribles accidentes.

Al día siguiente, el miércoles 4 de agosto en las instalaciones de la INIA hubo un incendio, se dice que drogadictos que acostumbraban a fumar estupefacientes prohibidos, en la parte posterior del lugar, botaron una colilla de cigarro aún prendido; los bomberos lograron contener el fuego, pero murieron animales silvestres.

Ante esto sucesos, José Bretel Paredes, comandante departamental de los bomberos de Ucayali, recomendó, “que se debe evitar la quema de maleza, tener cuidados con los vidrios donde hay vegetación seca porque se puede hacer un efecto de lupa, lo que también puede generar calor y producir un incendio”. Solo después de dos días; el 6 de agosto, el jefe de la compañía de bomberos de Atalaya, reportó un incendio forestal de gran magnitud ocurrido en las comunidades nativas colindantes de Tahuanty y Sabaluyo Mamoriari; aproximadamente 73 hectáreas fueron afectadas, arrasando con toda la vegetación.

Nuevamente en la ciudad, el 8 de agosto se produjo un incendio en el Jr. Carmen Cabrejos con el Jr. Cahuíde cuadra 7, dejando en la calle a varias familias y tres días después en el Jr. Contamana, distrito de Callería, el hospedaje “El Rey” se incendió y aunque no se reportaron pérdidas humanas la dueña se llevó el susto de su vida.

En este último lugar, ubicado en el centro la ciudad podemos rescatar que no llegó a una situación mayor, ya que justo por este lugar se encuentra una telaraña de cables, que se han convertido en una “bomba de tiempo”; sin embargo, ninguna autoridad hace nada al respecto con esta trampa mortal.

El 15 del mismo mes, se suscitó el primer incendio en el cual se registró la pérdida de una vida humana, en la vivienda del asentamiento humano Los Invencibles (por el sector de Carlos Acho Mego), el incendio fue provocado por un corto circuito que se inició en una habitación del segundo piso de una vivienda de madera.

Ahí se encontraba jugando Jérica Valentina, quien tenía 2 años y seis meses, la menor murió al no soportar las quemaduras en un 80 % de todo su cuerpo pese a ser rescatada del incendio. La pequeña no pudo salvarse después de todos los esfuerzos realizados por los médicos y su familia hasta el día de hoy llora su pérdida.

El último incendio que se vio fue hace dos días. En el cruce de los jirones La Paz con Víctor Montalvo en el distrito a Callería, una cocina a leña (tushpa) desató el incendio. La propietaria del inmueble María Luisa Chávez de 75 años, perdió todos sus bienes materiales, quedando su hogar en cenizas.

Es importante recodar, que los cortos circuitos se crean por las malas instalaciones o por los cables pelados en los hogares, por ello es muy pertinente revisarlos y cambiarlos, también se pide a la ciudadanía evitar la quema de basura o montículos de pasto, ya que con los vientos y el clima que viene presentado la región esto se convierte en un riesgo, como hemos visto en los dos últimos meses, los incendios están a la orden del día y debemos tratar de evitarlos.

Se insta a las autoridades competentes a revisar el sistema de cables en el casco urbano de Pucallpa y en el centro de la ciudad, ya que es un riesgo latente; hemos podido ver a nivel nacional como es que el centro comercial “Mesa Redonda” en la ciudad de Lima se incendió y fue una completa desgracia.

En nuestra ciudad tenemos centros comerciales, por ejemplo “El Huequito”, que es un lugar muy concurrido ¿Acaso nadie se ha puesto a pensar en lo devastador que sería un incendio en este lugar?, al parecer no, ya que nadie se preocupa por el sistema de electricidad de este lugar, esperemos que las autoridades recapaciten y que los ciudadanos reflexionen.

Yadira Huaman Tuanama