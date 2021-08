Piero Morning tiene importante propuesta para hacer programa en Iquitos

El animador de televisión dijo que fue invitado por un productor pero que aún está evaluando dicha propuesta porque tiene compromisos en Pucallpa.

Sumamente contento y muy optimista se encuentra el inquieto e irreverente conductor de televisión Piero Diaz Torres (35), más conocido como “Piero Morning”, quien asegura haber recibido una importante propuesta para conducir un programa de espectáculos en una conocida empresa de televisión en la ciudad de Iquitos, a donde viajo para darse un relax y de pasó visitar a algunos familiares y amigos.

Piero Morning quien acaba de retornar de Iquitos, señaló que la propuesta lo viene evaluando aun y que en verdad si le gustaría ir a vivir una temporada en esa ciudad, ya que Iquitos es un lugar hermoso con mucho afluente de turistas que llegan de todas partes del país y del mundo.

Añadió, sin embargo, que todavía tiene muchos compromisos que cumplir en Pucallpa, por lo que en caso decida ir esto podría ser a fines del presente año. Por otro lado, Piero no quiso adelantar de qué canal de televisión se trata, pero dijo que lo hará más adelante luego de concretar definitivamente un acuerdo con la producción del canal, indicó. Mientras tanto dijo; que viene realizando animaciones de quinceañeros, baby shower, impulsación de marcas, entre otras actividades, “siempre voy donde me llaman, no me hago de rogar, business son business, anotó.

Con respecto a su viaje, le preguntamos si es verdad que se había ido en muy buena compañía, el polémico conductor respondió: “Solo te puedo decir que se trata de un fuerte auspiciador que esta vez ha preferido elegirme a mí”. ¿Te refieres al auspiciador de La Chepa?, retrucamos nosotros, “Puede ser, puede ser, lo cierto es que mientras otros ya no viajan ni a campoverde, yo continuare haciendo un poco de turismo”, manifestó de manera pícara y maliciosa el polémico conductor televisivo, por lo que nosotros podemos decir; “Uyuyuu, esto se va a poner bueno”.



SAMUEL PINEDO