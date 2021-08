TRÁGICAS TRADICIONES

Esta es la historia de una bella señorita, que vivía con sus padres en una comunidad nativa, cerca de Pucallpa. Florcita, así es como la llamaban en su comunidad, estaba a punto de cumplir sus quince años.

Ella era la hija del líder de la comunidad y por lo tanto era la más conocida y la más querida. La bella Florcita no deseaba casarse ya que ella quería mejorar su estatus social a pesar de que tenía muchos pretendientes del lugar, pero por su tradición tenía que hacerlo más temprano que tarde.

Un domingo en la tarde Florcita, salió de su casa y se fue a ver una celebración que estaban haciendo en el local del lugar. La fiesta estaba muy bonita porque habían llegado invitados de otra comunidad. Uno de los invitados a la fiesta, un hombre mayor y con tres esposas, vio a la jovencita en la fiesta y decidió que debería casarse con ella, así que empezó a negociar con los padres de la joven para llevársela a su comunidad a cambio de ganados y terrenos.

La bella Florcita, enterada de esto, se niega a seguir las ordenes de su padre, porque ella quería otras cosas para su vida. Así pasaron los días y la jovencita trataba de huir para que no se casará y por eso la llegaron a encerrar en un cuarto pequeño hasta el día de la boda.

Llegó el trágico día para la joven y para ese entonces, Florcita ya había hecho un plan de escape. Cuando la sacaron del cuarto las mujeres de su familia la vistieron de blanco y adornaron su cabeza con bellas flores. Hasta que una de las mujeres dejó la puerta del cuarto abierta y florcita escapó.

Cuando se encontraba corriendo por el monte tropezó con las trampas para animales, llegando a perder la vida en un instante. Cuando escucharon el disparo salieron en busca de ella al no verla en el cuarto, lograron encontrarla bañada en sangre y envuelta salvajemente por las trampas.

Finalmente, y después de muchos años, aún se sigue viendo el espíritu de Florcita cuando está por anochecer, se le ve corriendo por los montes y eso casi siempre sucede cuando está a días de cumplirse su cumpleaños. Las personas del pueblo ya cambiaron sus tradiciones y ya no obligan a sus hijas a casarse con personas no quieren.



DORIS TAMINCHI