Exmilitar del ejército vive en total abandono y pobreza

Ramón Enrique Nube Amacifuen de 79 años, hace más de diez años que se encuentra postrado y atado a una vieja silla de rueda y sin poder hablar, debido al derrame facial que sufrió. Es un exmilitar y vive en medio del abandono y la pobreza.

Fue un militar del ejército del Perú, quien por años luchó para recibir una pensión, nunca logró porque después de enfermarse no pudo continuar con el juicio. Vive al cuidado de su pareja y madre de sus hijos, Isabel Pinedo Alvis, quien por cuidar de él y sus dos nietos huérfanos no puede salir a trabajar. Viven de la caridad de algunos vecinos y familiares, pero a veces no es suficiente.

Su hija y madre de sus nietos murió hace varios años producto de la TBC; asimismo, su otro hijo se suicidó años después, lo que provocó que Ramón le dieron un derrame facial.

Este hombre necesita una buena silla de rueda en donde lo puedan transportar, ya que la que tiene esta vieja y oxidada. Asimismo, necesita un colchón, víveres y medicamentos para calmar su dolor.

Para los que quieran colaborar con ellos, pueden acercarse al jirón Machupichu, en el asentamiento humano Los Invencibles (a unas cuadras del colegio de Acho Mego), en el distrito de Yarinacocha. Mayor información al 985183167.



SHIRLEY VELA