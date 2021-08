Ucayalinas participarán en Campeonato Interregional de Fútbol

Sport Savaleta es el equipo de fútbol femenino integrado por un promedio de 30 chicas de entre 13 a 23 años, que representará a la región en un Campeonato Interregional, pronto a realizar en Cerro de Pasco, sin embargo, algunas de sus miembros no cuentan con zapatillas y mucho menos con los viáticos para el viaje.

Las jóvenes deportistas vienen preparándose durante los últimos 5 meses para participar, entrenan de lunes a sábado con el fin de mejorar su rendimiento. Los bajos recursos económicos de algunas no es excusa para detenerse, por inclusive asisten al estadio a pie. Los miembros no pueden costear sus uniformes, y por ende piden el apoyo de instituciones públicas y privadas.

“Lo que necesitamos son los pasajes para ir al campeonato, y la indumentaria”, comentó Alexandra Gaviria, jugadora.

Las chicas sienten que no reciben el mismo apoyo que sus contrapartes masculinos, debido al prejuicio de ciertas instituciones para brindarles una mano. “Parece que las autoridades son un poco machistas, el apoyo debe ser de igual para todos. El futbol no es solo para los hombre, es para ambos sexos”, prosiguió.

Las futbolistas esperan que alguna institución pueda ayudarlas a “dejar en alto el nombre de la región”, y consideran que son “tan capaces y hasta más, que los otros equipos de futbol masculinos”.



MARTHA ZACARIAS