San Francisco esperó al presidente Pedro Castillo

Se había colocado un gran escenario, preparado varios platos de comida, más de 100 tinajas de masato, además del bombo baile y la puesta en escena de sus artesanías, pero el presidente Castillo nunca llegó.

Desde aproximadamente las 9:00 a.m., el pueblo Shipibo-Konibo de la comunidad nativa San Francisco, esperó la llegada del presidente de la República, Pedro Castillo.

Eran las 2:00 p.m. y estos no habían perdido las esperanzas, pero Pedro Castillo, no llegó, dejando vestidos y alborotados a la población Shipibo-Konibo de San Francisco, de Atalaya y pueblos Sharanahua de Purús, así como a más de 200 ronderos y decenas de turistas.

Al lugar también llegaron miembros del partido Perú Libre de Ucayali, quienes confirmaron la llegada del mandatario y acudieron para brindarle su respaldo. Asimismo, asistieron distintos representantes de otras organizaciones quienes con documentos en mano esperaban poder hacerle llegar sus demandas.

Como se recuerda, fue el Comité del Pueblo Shipibo-Konibo-Xetebo, el cual confirmó la llegada del presidente a la ciudad de Pucallpa, para este último lunes 9 de agosto en el marco de la celebración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, confiaron en la promesa del mandatario, que finalmente incumplió.



SIGRIDT RODRÍGUEZ