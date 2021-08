Puente artesanal Maputay no fue una obra de la Municipalidad de Manantay

Moradores del distrito de Manantay, vienen realizando una aclaración para toda la población en general, sobre la obra construcción de un puente artesanal en ese sector.

Según los pobladores de dicho lugar la obra fue realizada por los vecinos de San Juan, Bagazan, Limongema, Barranca, quien debido a la inacción de las autoridades de ese distrito y ante el clamor de necesidad de los moradores Manantainos, pusieron manos a la obra y lograron construir el puente artesanal.

Los vecinos esperan que la autoridad principal del distrito que lleva casi 3 años de gestión y que a la fecha no hizo nada, según los fastidiados vecinos, pueda por fin realizar siquiera una obra y no solo inaugurar obras que no son de su competencia.

El alcalde de ese distrito, se comprometió que en 20 días empezaría con la construcción de los 3 puentes Maputay, Jacatay y Chiquiwal. Los vecinos esperan que así sea y cumpla con su promesa porque los moradores del sector de San Juan, Bagazan, Limongema, Barranca, Santa Isabel de Bahuanisho, necesitan una vía decente para que puedan ofrecer sus productos agrícolas y es obligación de la autoridad velar por el bienestar de la comunidad del distrito de Manantay.