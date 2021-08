Escolares retornan a clases virtuales hoy, tras vacaciones de medio año

Este lunes 9 de agosto los estudiantes de inicial, primaria y secundaria retornarán a clases virtuales tras la celebración de Fiestas Patrias y las vacaciones de medio año. Debido a la pandemia del Covid-19, solo en las zonas rurales la educación será semipresencial, mientras que en las zonas urbanas la enseñanza seguirá a través de la estrategia ‘Aprendo en Casa’.

La directora regional de Educación de Ucayali (DREU), Juana Tello Ríos, recordó a los escolares que las clases inician este lunes 9 y se retomará el “Aprendo en Casa” a través de la web, radio y TV, así como las estrategias complementarias “Aprendo en Familia”.

“En los lugares con acceso limitado a internet, estudiantes y docentes cuentan con tablets, cuyos contenidos educativos son actualizados por especialistas del Minedu”, precisó la titular de la DREU.

VER TAMBIÉN:Buscan a menor que se habría fugado de la aldea San Juan



Recordemos que, el año escolar del 2021 en los colegios públicos se inició el lunes 15 de marzo y culminará el 17 de diciembre.

La Directora Regional de Educación, Juana Tello Río, dio a conocer que el reinicio de las clases semipresenciales en el casco urbano de la ciudad de Pucallpa no está garantizado. “Las clases semipresenciales están garantizadas en las zonas rurales, esto debido a que se priorizó la vacunación a los docentes de las zonas rurales. En el casco urbano de la ciudad de Pucallpa, solo falta esperar que se concluya con la vacunación”, indicó.

Tello Ríos, indicó que este 9 de agosto, gracias al monitoreo del Ministerio de Salud y de Educación, se va a poder retomar las clases presenciales. Sin embargo, en Coronel Portillo, las escuelas emblemáticas, no podrán retomar sus actividades con normalidad, por lo que tendrán que continuar con la virtualidad.

VER TAMBIÉN:Personal de servicios públicos realizan labores de limpieza



“Estamos haciendo lo posible, para que las clases presenciales, tenga la garantía, sobretodo la seguridad en la salud de los estudiantes y docentes. Por ello es que venimos cumpliendo con los reglamentos establecidos por el Ministerio de Salud y Educación”, finalizó Juana Tello.

Descarta clases semipresenciales en zonas urbanas

Si bien durante el gobierno de Francisco Sagasti, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que este 9 agosto algunos colegios urbanos -públicos o privados- podrían abrir sus puertas para ofrecer clases semipresenciales, esta medida ha sido postergada.

“De acuerdo al actual ministro de Educación, Juan Cadillo, el gobierno de Pedro Castillo no tiene planeado establecer en los próximos dos meses el regreso de las clases semipresenciales en los colegios de zonas urbanas debido a una eventual llegada de una tercera ola de covid-19”, enfatizó. “Los dos meses que vienen no los estamos considerando, porque aún tenemos la alerta de la tercera ola y también no tenemos a todos los maestros vacunados”, agregó Tello.

VER TAMBIÉN:Articulan estrategias para disminuir la anemia, desnutrición y muertes maternas



Clases presenciales en enero 2021

Cabe recordar que, el 17 de julio, el expresidente Francisco Sagasti estimó que las clases escolares presenciales podrían retomarse en enero del 2022, si se mantenía el ritmo de vacunación actual.

“Esperamos que todas las personas en edad escolar estén vacunadas antes de fin de año, con lo que tendremos y esperamos, si el ritmo de vacunación continúa como está e incrementándose, que se podrá volver a clases presenciales en todo el país, si es que este ritmo se mantiene, en enero de 2022”, estimó la titular de la DREU.

Sin embargo, de momento, el actual Gobierno no se ha referido a un eventual retorno de clases presenciales para enero del próximo año.



GABRIELA SÁNCHEZ