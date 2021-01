Giuliana Rengifo defiende a Son Tentación tras intervención

¡Las respalda! La cantante Giuliana Rengifo alzó su voz de protesta en redes sociales tras la intervención del grupo Son Tentación. Los integrantes de la orquesta liderada por Paula Arias fueron intervenidos por la Policía Nacional la madrugada de hoy por participar en una grabación pasado el toque de queda.

Giuliana Rengifo respondió una publicación del portal Instarándula, donde se veían las imágenes de las salseras detenidas. “Qué pena, este put… virus nos jod… todo, ya queremos trabajar y no podemos. El virus no se irá hasta que todos estemos vacunados”, comentó.

Uno de los usuarios en Instagram respondieron: “Mientras el put… virus esté allá afuera, no se deben hacer irresponsabilidades ¿o no?”. Giuliana Rengifo le contestó y le dio la razón, aunque reconoció que se identifica con sus colegas.

“Como artista también me identifico con ellas, pero en mi caso gracias a Dios no me hace falta hacerlo porque tengo algunos ahorros que se me acabarán y mi esposo me ayuda también. La idea es que no bajemos la guardia y que llegue rápido la vacuna”, contestó.

