Actriz reveló detalles inéditos de su romance con Luis Miguel

Durante la entrevista que tuvo con Yordi Rosado, a través de su canal de YouTube, Lucía Méndez se animó a contar detalles desconocidos sobre el romance que vivió con Luis Miguel hace unas décadas atrás.

Asimismo, la también actriz, recordó cómo fue que conoció al popular ‘Sol de México’. “Estaba yo en un festival en Miami, cantando, y como a la 1 de la mañana me tocó la puerta, yo con los pelos parados. Entonces le dije: ‘Por favor, me estoy durmiendo’. Para no hacer el cuento largo, me estuvo platicando y todo, pero no pasó nada”, sostuvo.

Ella precisó que en un primer momento no le llamó la atención el cantante, pues él tenía 17 años y ella 30, algo que influiría para que no querer conocerlo más a fondo; sin embargo, Luis Miguel estuvo detrás de ella.

“Me empezó a buscar, a llamar, a pretender. Era muy espléndido; me daba regalos, pero algunos no los recibí. La que vivió muy de cerca todo fue Pati Padilla, que en ese momento era mis relaciones públicas”, añadió.

“Llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí. Anduvimos como 3, 4 meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así: él tenía 17, me engañó porque me dijo que tenía 20”, dijo.

