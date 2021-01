Bebé fallecido en 1991 parece registrado como vivió en la RENIEC

Un bebé de 18 días de nacido, falleció el 29 de agosto de 1991 por causa de una cardiopatía. Pero este hecho a dado un giro inaudito pues en la actualidad y conforme a la RENIEC, se encontró a Jesús Enmanuel Orellana hoy de 30 años de edad “VIVO”.

La madre dijo que se enteró de la noticia cuando otro de sus hijos solicitó un puesto de trabajo donde mencionaba que tenía un hermano que había fallecido. Pero tras la verificación de dicho dato la empresa le dijo al joven que los datos de la RENIEC arrojaban que el supuesto hermano fallecido estaba “vivo”.

“¿Mamá, me han dicho que Jesús está vivo’, me dijo mi hijo? Yo le dije que nosotros lo hemos enterrado y no puede ser que esté vivo. Entonces, indagando en Reniec, nos dimos cuenta… Yo la verdad, no sé qué pensar porque supuestamente mi hijo está vivo”, declaró la sentida madre.

La ficha Reniec de este hombre, Jesús Enmanuel Orellana, coinciden con los datos que tiene la madre sobre su hijo fallecido. Lo sorprendente es que la foto de este hombre esta actualizada, pero la madre no sabe si es su hijo o no.

“Nosotros vimos el cuerpo de nuestro hijo, ahora no sabemos si era él. Yo puedo pensar ahora que en el hospital se confundieron y me dieron un cuerpo que no era mi hijo”, aseguró la madre.

Por otro lado, existe la duda que esta persona que esta registrada en la Reniec pudo haber usurpado el nombre y la ficha de nacimiento. La familia se niega a creer que se trate de un homónimo ya que los datos como el nombre de los padres de esa persona coinciden con el de ellos.

