Mi hija me despertó alrededor de las 3 de la mañana

– ¿Mami? -Me dijo con una voz temblorosa

– ¿Que pasó Luz? Le contesté medio despierta

Luz- ¿Tú siempre me vas a querer verdad?

“Por supuesto que sí Luz por qué me preguntas eso? Sabes que siempre te voy amar”

Luz- ¿No importa si hice algo feo?

“Claro que no de ahí aprendemos nuestros errores”.

Luz- ¿pero si cometí un crimen? ¿Te hechas la culpa tú?

“¡Sí Luz yo me echo la culpa de cualquier crimen que tu hagas! Pero me estás preocupando ¿qué hiciste?”

Luz- Nada mami solo quería saber eso

“¿Estás segura no hiciste nada malo?”

Luz- bueno sí hice algo malo es que me empecé a desesperar y empezó a llorar.

“Dime Hija ¿qué hiciste?

(en ese momento empecé a percatar un olor podrido, muy putrefacto, que poco a poco empezaba a penetrar la habitación)”

Luz- “Si buscas a mi hermanito búscalo en la bañera lo acabo de matar porque no dejaba de renegar y lo mandé a jugar con sus barquitos, en eso fui aproveche y lo ahogué, hubieras visto su carita estaba cambiando de color y mientras luchaba con todas sus pequeñas fuerzas, ¿me miró a los ojos y con el poco tiempo que le quedaba me alcanzó a decir “Hermanita qué haces?” y lo apreté más del cuello asfixiándolo por completo”

(En ese momento, Un escalofrío bajo lentamente en mi espalda sentía unas ganas de gritar y salir corriendo a buscar a mi hijo, pero noté algo extraño en Luz, su cara lentamente cambiaba, entre más me contaba lo que había hecho, algo me decía que tenía que seguirle la corriente)

“¿Descuida Luz” le dije mientras me acercaba a ella, “entiendo tu desespero, tu hermanito era muy vago pero bueno no te preocupes está bien, él está en un mejor lugar, deja voy a ver a tu hermanito para ver cómo quedó” ok?

Luz- ¿en serio no estás enojada mamá?

“Claro que no hija, no te preocupes tú descuida”

Cuando estaba a punto de salir de la recamara para buscar a mi niño me dijo Luz – ¿Mamá?

– ¿Qué pasó?

Luz- ¿a dónde vas?

“Te dije voy a ver a tu hermanito”

Luz- “Mamá si te preguntas por mi papá también lo maté, en ese momento él pasaba junto al baño y el me vio ahogando a mi hermano, mi papá me quitó para sacarlo de la bañera, noté que al lado mío había unas tijeras y en cuanto se agachó me le lancé al cuello y se las encajé, hubieras visto su cara, su miserable mirada en agonía pidiendo por su vida, ese estúpido me manchó el vestido de sangre, era mi favorito”

(Ella me dijo que el vestido estaba manchado de sangre, pero el que tiene puesto no tenía ninguna gota encima)

“Luz, ¿cuándo hiciste eso?

Luz- “hace 2 semanas, (lo decía con un tono burlón) tú, al ver lo que hice quisiste salir corriendo, pero te caíste golpeando tu cabeza con la mesa del pasillo y desde entonces quedaste inconsciente, llevas durmiendo 2 semanas”

(No me acordaba de nada, y sólo podía pensar en lo que me había dicho y me dolía tanto el saber que los cuerpos de mi niño y de mi esposo tenían 2 semanas descomponiéndose en el baño, por eso el olor muy putrefacto)

Luz- ¿si nos agarran tú te vas echar la culpa verdad mami? ¿Le vas a decir a la policía que fuiste tú?

“Si luz está bien, yo me voy echar la culpa”.

Luz – Gracias Mami ¡te amo mucho! me das un abrazo enorme ¿por favor?

“Claro que si hija ¡también te amo! (En eso me acerqué para darle un abrazo y en cuanto la abrasé sentí una puñalada por la espalda, sentía como lentamente destrozada mi espina dorsal, los huesos siendo machacados por esa navaja tan afilada y grande)

Luz – Perdona mamá te amo mucho pero no te tengo confianza….

En eso desperté gracias a un olor muy putrefacto como el del sueño, ya que abrí los ojos bien miré el reloj y marcaba las 3 de la mañana, sentí un escalofrío y me di la vuelta y allí estaba Luz a un lado con una mirada que inquietaba por completo y me preguntó con una sonrisa macabra y siniestra:

Luz- ¿Tú siempre me vas a querer verdad?

