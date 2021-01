Policía salva a venezolano que mató a su pareja

Henry José Cuenca Ponce (24), de nacionalidad venezolana, asesinó a su pareja, Fanny Noris Tairo Condori (27), la mañana del pasado jueves, en la vivienda ubicada en la Mz. D -Lt 4, en el jirón Magistrados Cooperativa Huancaray, en la zona de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho en Lima. Tras la detención, el feminicida aceptó ante los agentes del Escuadrón de Emergencia, que tuvo una discusión con su pareja, y que ella sacó un cuchillo y trato de matarlo, además la víctima era la madre de su menor hija.

Tras los hechos Henry José Ponce, intentó suicidarse en su vivienda, fue ahí que los agentes fueron alertados por los vecinos de la zona, de este modo lograron rescatarlo y evitar el suicidio del sujeto.

VER TAMBIÉN: ‘Choro’ Es Arrestado Tras Intentar Robar Una Moto Lineal



Henry declaró en la comisaría, que agarró a su pareja del cuello con un brazo para que ella dejara de atacarlo, pero se le paso la mano y terminó asfixiándola. Relató también, que asustado huyó de la escena del crimen, pero que luego por el remordimiento de conciencia decidió regresar.

Entonces subió a hasta el cuarto piso de su casa con el fin de quitarse la vida, pero antes de dicho acto escribió una carta que puso en el ropero de su víctima.

VER TAMBIÉN: ‘Chapan’ A Sujeto Antes De Realizar Viaje Con 250 Kilos De IQF



“Yo fui muy correcto contigo y así me pagaste. Siempre quise lo mejor para ti y tú me humillabas, me gritabas, me tratabas mal y yo siempre estaba ahí para ti. Juntos aquí, juntos allá. Te entregué todo y me pagaste mal”, decía la carta y al final su nombre.

El cuerpo de la víctima fue encontrado ya sin vida la noche del pasado jueves por su hermana y la hija menor de 9 años. La familia denunció a la Fiscal que ordenó el levantamiento del cadáver que certificó que se trató de una muerte natural y no de un homicidio pese a existir algunas pruebas que afirmaban dicho delito.

Compártelo si te ha gustado