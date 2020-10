‘Vejez’ tendrá que pagar más de ‘luca y media’ por agua

Milena Ríos Mori de 65 años, hace público su reclamo en contra de Emapacop S.A., señalando que la empresa estaría cometiendo un abuso en cuanto al monto del recibo de agua que tendrá que cancelar este mes. Agrega que a cada rato hay cortes del servicio en este sector.

La ciudadana explica que desde el mes de abril no ha pagado su recibo, debido a la pandemia del COVID-19. En su vivienda viven cuatro miembros, asegura que antes de la pandemia, pagaba al mes menos de 30 soles por consumo de agua, sin embargo, el monto total por consumo de agua desde abril hasta octubre es S/ 1 502.80, monto que califica como “abusivo”.

Su domicilio ubicado en el asentamiento Micaela Bastidas, jirón Señor de los Milagros N° 128, es una zona inundable, provocando daños en los medidores, es por eso que los vecinos de este sector no cuentan con medidor.

“Cada mes pagaba 27 soles de agua, el monto que me cobran no es justo, a veces ni tenemos agua, cae por gotita, me exigen pagar más de mil quinientos por un consumo que ni siquiera es garantizado. Hare mi reclamo, no tengo de donde pagar esta cantidad, me dijeron que me cortaran el agua, en pandemia no pude trabajar, recién me estoy recuperando”, indicó.

GABRIELA SÁNCHEZ