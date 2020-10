Árabe bonachón ya no bajará al Perú

Migraciones ha sancionado al famoso empresario árabe, Yaqoob Mubarak, con una prohibición de entrada al país por cinco años, argumentado que vulneró las normas del Estado de Emergencia violando la cuarentena al viajar de La Libertad a Lima.

En la resolución se menciona, “Se resuelve registrar la alerta restrictiva migratoria de impedimento de ingreso al territorio nacional, por un periodo de cinco años, a partir de su último registro migratorio de salida, por los fundamentos expuestos”.

Ante esto el árabe famoso por ayudar a un niño trujillano que estudiaba bajo la luz de un poste, comunicó a través de su cuenta de Twitter, “Lamento mucho comunicarles que, después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria, Perú. Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto.

“Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con lo que me he comprometido. Hasta el final, sepan que yo me he considerado peruano de corazón”.

MARTHA ZACARIAS