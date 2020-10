MI ABUELO BAILANDO CON LA LLORONA

Hace unos años cuando yo estaba más chico nos invitaron a una boda a un pueblo que estaba lejos de donde vivíamos nosotros en Acapulco.

Fuimos toda mi familia, y al llegar mi abuelo como él tomaba cerveza y ahí estaban dando solo botella me dijo espérame mijo voy a ir a comprar cerveza.

Y yo le dije ándale pues.

Le dije a mi primo vamos con él y me dijo no ve tu solo, y yo okey y donde iba detrás de él se le acerca una señora que quería bailar y él me dijo espérame mijo voy a bailar con la señora

Y yo cuál y me dice esa de blanco y yo ok pues y me quede ahí sentado.

Pa’ cuando miro que están bailando noto que la señora no se le veían los pies, no tocaba el suelo cuando se levantaba el vestido un poco notaba como iba flotando.

Me asuste y quedé sorprendido y que me le acercó rápido a mi abuelo y le digo vámonos ya pues y me dice porque?

Y le digo es que mírale los pies a la señora abuelo no tiene!! No toca el piso!!

Mi abuelo voltea y ve lo mismo que yo y me dice es la llorona y se voltea a ella y le empieza a decir un montón de groserías vete a ch%’*%’ *$& a otra parte tu no perteneces aquí. Y para eso la señora no dice nada y solo se va yendo de la fiesta hacia donde estaban todos los árboles y vemos cómo se va desapareciendo como un punto blanco se va haciendo más pequeño hasta desaparecer.

Le dije a mi abuelo porque le dijiste todas esas groserías? Y me dijo que cuando se te aparece la llorona o algo que no de aquí hay que mentarles la madre para que se vayan y no te molesten más.

Al otro día mi abuelo amaneció muy enfermo, muy mal, débil no quería comer. Lo tuvimos que llevar con un curandero que le limpio todo el mal que había cargado por bailar con la llorona, ese día vi cosas que jamás imagine ver nunca

Que si me lo contarán no lo creería hasta que lo vi, mi abuelo lo llevaron a aun panteón y ahí vómito mucho lodo de la boca le salía y de la nariz y vi también como escupía animales como ranas pequeñas.

Compártelo si te ha gustado