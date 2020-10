“Antes yo miraba a los hombres, hoy los hombres me miran a mi”

Quienes conocieron antes a Flor Cleofe Orbe Bardales, o simplemente Flor, como le dicen sus amigos, no pueden creer que hoy luzca una escultural y casi perfecta figura que hace que muchos caballeros se volteen a verla, especialmente cuando ella luce sus apretados pantalones jeans o sus entalladas minifaldas.

Lo cierto es que esta bella joven de 23 años, hoy se cotiza como una reconocida modelo, anfitriona, influencer y hasta conductora de televisión, ya que también ha tenido programa propio en el canal 5 de Pucallpa.

El Choche, conversó con ella tras observar el impacto que causa en las redes sociales, cada vez que postea un pensamiento junto a una foto suya. En ese sentido, la bella Flor nos comentó que efectivamente no hace mucho era una chica no muy agraciada y de contextura delgada, una mujer que siempre suspiraba cuando veía a un chico guapo.

“Fue luego de sufrir una decepción amorosa que decido meterme de lleno al gimnasio con el fin de lograr moldear mi figura y la verdad que esto ha logrado elevar mi autoestima, hoy todos me hacen halagos, me dicen cosas bonitas, me muestran mucho aprecio, es decir, antes yo miraba a los hombres, hoy los hombres me miran a mí”, aseguró la también influencer.

La guapa estudiante de la carrera de Administración de Empresas también nos habló del tipo de hombre que a ella le llama la atención, “tiene que ser mas alto que yo, es decir de un metro con 70 cm a más, de piel blanca, inteligente y de experiencia, no me llaman la atención lo chibolos, me gusta aprender de mi pareja. Que sea un tipo cariñoso y con ansias de superación”, anotó.

Por otra Flor Orbe también nos reveló que ha tenido propuestas para entablar relaciones lésbicas pero que de plano las descartó, ya que a ella definitivamente le gustan los hombres, aunque aclaró que no tiene nada en contra de los deciden por esa opción sexual, “cada quien es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo”, sostuvo.

Confesó ser una chica muy intensa, apasionada, celosa y hasta quizás toxica, cuando se enamora, aunque se deja convencer muy fácilmente cuando su pareja, es cariñoso con ella, finalizó.

SAMUEL PINEDO

