“Magaly está asustada por juicio de Sheyla Rojas”

El periodista Ricardo Rondón respondió con su clásico estilo la serie de expresiones vertidas en su contra por la conductora de ATV, Magaly Medina ayer en su programa. El conductor de América televisión se ofreció a regalarle agua de azahar y valeriana porque asegura que la popular “Urraca” está asustada por el juicio civil que se le viene de parte de Sheyla Rojas.

“No entiendo por qué tanto ataque y resentimiento, porqué tanta ofensa. Acá no inventamos nada, solo presentamos la carta notarial de la señora Sheyla, que me parece está en todo su derecho. Eso sí, no vamos a responder el rosario de adjetivos calificativos que he recibido, no es mi estilo responder insulto con insulto, soy un caballero”, sostuvo el compañero de Majú Mantilla.

Pero Rondón prosiguió contra Magaly Medina y dijo: “Este don nadie, mono con metralleta, ayer recibí llamada de ATV y pidió que no me meta con auspiciadores del canal. La verdad que no se ve bien que una persona refinada como usted, señora Magaly, caiga en el insulto a mansalva solo por opinar. Yo estoy en una revista magazine, donde informamos, no competimos contigo.