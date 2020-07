Mujer en el sótano

“Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en casa de unos amigos que viven en un pequeño palacio de 1900. Sus hermanos siempre decían que veían una señora en el sótano pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o comer algo (aunque ella realmente estaba en el baño, y yo no me di cuenta en ese momento).

Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes, se podía oír la conversación y oler los huevos y escuchar chisporrotear el bacon, pero cuando llegué todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor. Entré en la cocina y todas las luces estaban apagadas yel fuego frío. Cuando estaba subiendo las escaleras vi como mi amiga salía del baño. Le conté lo sucedido y me dijo que quizá estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa me daba miedo, pero realmente son ellos quien arrastran al ente. Se han mudado a otra y lo que hubiera se ha ido con ellos, ya que varias personas que no saben nada de la mujer del sótano, aseguran haberla visto y describir cómo nos mira”.