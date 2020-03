Varios equipos ya perdieron sus partidos en mesa

By

ERROR COMPARTIDO DE COMANDO TÉCNICO Y DELEGADOS

Como ya se conoce, esta temporada el campeonato de la Copa Perú ha presentando algunos cambios en el reglamento, siendo quizá el principal la participación de 4 jugadores categoría sub 20 en el terreno de juego durante los 90 minutos, algo que al parecer algunos equipos aún no lo han interpretado correctamente, ya que han perdido sus partidos precisamente por no cumplir con esta regla.

Hasta el momento, en la región Ucayali se han presentado 4 casos en diferentes Ligas Distritales.

En la Liga de Callería, fue el cuadro de Mariscal Castilla quien cometió esta garrafal falta que le terminó quitando el punto que había ganado en campo, adjudicándole automáticamente al Deportivo Bancos, quien presentó la observación porque Castilla inició el partido solo con 3 jugadores sub 20.

Caso similar ocurrió en la Liga de Yarinacocha, en donde La Molina empató 3 a 3 ante Atlético Callao, pero terminó perdiendo por efectuar un mal cambio al meter a un jugador mayor y sacar a un sub 20, quedándose solo con 3 sub 20 lo que restaba del partido y no con 4 como manda el reglamento.

Finalmente, en la Liga de Puerto Inca, el Deportivo Huracán ya había ganado su partido porque Cultural Comerciantes Unidos no se había presentado. Sin embargo, Huracán se quedó con las manos vacías ya que presentó su nómina y salió al terreno solo con 3 jugadores sub 20.

En esta misma Liga, Benjamín Cisneros parece no haber estado al tanto del motivo por el cual perdió Huracán, ya que cometió la misma falta y el empate 1 a 1 que consiguió frente a 2 de Mayo se convirtió en una derrota.

R. SAAVEDRA