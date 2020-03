Omar Panduro integrará comando técnico de Huracán

PUCALLPINO VIAJARÁ RUMBO A ARGENTINO HOY

Volverá a tierras gauchas. El director técnico pucallpino Omar Panduro, confirmó a nuestro medio que hoy estará partiendo rumbo a Argentina para sumarse al comando técnico del Club Atlético Huracán, equipo del barrio de Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires y que milita en la máxima categoría del fútbol argentino.

“Nuevamente me incorporo al fútbol argentino, me voy a Huracán para sumarme al cuerpo técnico del profesor Israel Damonte. Me llamaron el jueves y este lunes (hoy) estoy viajando a Argentina. Para mi es un nuevo reto y me sumo para seguir creciendo en mi carrera.”, manifestó Omar Panduro.

Como se conoce, Omar Panduro venía trabajando en el Deportivo Municipal, equipo que milita en la Liga Distrital de Fútbol de Callería y al cual ahora le desea lo mejor.

“Un poco triste por que los chicos ya estaban entendiendo la idea de juego, pero el profesor Juan Carlos va a seguir con el equipo, así que yo auguro que van a realizar un buen campeonato.”

Cabe indicar que, Omar Panduro antes formó parte del comando técnico de Gabriel Milito, cuando dirigió a Independiente. Acá en Pucallpa logró el ascenso con Faustino Maldonado a la primera división de Callería en el 2014 y ese mismo año estuvo en el Deportivo Santa Rosa, equipo con el que llegó a los octavos de final de la Copa Perú.

Omar Panduro tiene como proyecto realizar un Centro de Alto Rendimiento en Pucallpa.