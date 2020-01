Inseguridad ciudadana ‘golea’ en nuestra ciudad

Leyenda: En una emergencia las circulinas no sirven para alertar a los demás conductores.

DENUNCIAN A GERENTE QUE ABUSA DE LOS DERECHOS LABORALES

Lamentable y triste situación viven los policías ante la falta de patrulleros, pero esa realidad no es ajena a los miembros de Serenazgo de Pucallpa, quienes con poco personal deben hacer hasta lo imposible para cumplir las expectativas del Gerente de Seguridad Ciudadana.

La falta de contratación de más trabajadores hace que las cinco unidades no salgan a patrullar las calles, y si lo hacen salen solamente con chofer y policía, tampoco salen cuando llueve porque hay unidades que no tienes lunas, patos ni circulinas. Pero eso no es todo, los tres trabajadores de área de cámaras de video vigilancia no tienen descanso desde hace ya un mes.

Cometiendo un claro abuso de autoridad, ya que sus propios empleados lo comparan con el gobierno del presidente dictador de Venezuela Nicolás Maduro. Para variar el mal trato agudiza la situación ya que según los Serenos indican que el Mayor Rojo Alzamora, muestra una conducta hostil y descarga su cólera con las damas que integran el cuerpo del Serenazgo, generando indignación entre los trabajadores.

Nuestro reportero abordo al Gerente se Seguridad ciudadana, para solicitarle una entrevista y preguntarle acerca de la denuncia existente por el caso de abuso de autoridad y entre otro temas que adolecen la seguridad ciudadana.

Pero el Mayor Rojo, esquivó la entrevista indicando que nos atendería en la calle como si fuéramos vendedores ambulantes. Lo trabajadores piden la intervención de las autoridades competentes acerca del caso de abuso de los derechos laborales de sus trabajadores.

CEYMO RENGIFO