EL HECHO DELICTIVO OCURRIÓ DENTRO DE SU CASA

LIMA: Un hombre acuchilló y rapó a su pareja dentro de su vivienda ubicada en el sector 16, Lote 13-A, en el cerro El Pino, en el distrito de La Victoria. La víctima denunció el hecho ante las autoridades el pasado 17 de enero.

Ana María Luna Chipana de 25 años, sufrió cortes en ambas piernas y quedó rapada luego del ataque de su pareja Julio Nicolás Torres Falcón de 24 años. La víctima contó que el sujeto amenazó con matarla.

“Lo he aguantado años, le aguanté que me pegue, que me maltrate”, detalló la agraviada. Asimismo, indicó que le pidió por su vida y la de sus hijos para que Julio Torres dejara de agredirla. “(Le dije) que no lo iba a denunciar, que no iba a ser la de antes”, agregó.

Según el citado medio, la víctima logró huir de su agresor gracias a la ayuda de una amiga. En tanto, el sujeto fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a la comisaría de Apolo para las diligencias correspondientes.

“No quiero que esté suelto, que venga a mi casa o cualquier día me agarre en la calle o mientras estoy trabajando y me mate”, aseveró la agraviada.

La fiscal provincial Lourdes Morales, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, de Lima, solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Julio Nicolás ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima.

Asimismo, asentó la denuncia penal contra el agresor por la presunta comisión del delito de intento de feminicidio en agravio de su expareja Ana María Luna Chipana.