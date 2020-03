Ex Sport Loreto jugará en Turquía

LUIS MONTONYA

Tras una buena temporada con el Club Deportivo Sport Loreto, el volante ofensivo, Luis Fernando Montoya Sánchez de 22 años, firmó por una temporada por el cuadro de Avcilar 1903 que juega en la cuarta división de la Federación Turca de Fútbol (TFF).

En entrevista exclusiva para Diario Ímpetu, el ex jugador del ‘decano’ dio a conocer cómo llegó a su nuevo club y sus primeras impresiones tras firmar por el cuadro turco.

“Me siento bien, es un nuevo reto, el club tiene un buen estadio, buenas instalaciones, me están tratando muy bien; llegué por medio de un agente que me contacto luego de ver mi video de la temporada pasada en Sport Loreto, le gustó y me dijo que había una posibilidad en Turquía, me preguntó si me interesaba y yo acepté, gracias a Dios todo salió muy bien” expresó el volante.

Además el ‘mago’ Montoya manifestó que, espera lograr grandes cosas esta temporada con su nuevo club para conseguir más y mejores oportunidades como estas.

“Lo primero conocerme con mis nuevos compañeros, hacer una buena temporada y en lo personal esforzarme cada vez más para tener mejores oportunidades” finalizó.

Cabe mencionar que Avcilar 1903 será el primer equipo internacional que defenderá Luis Montoya, habiendo pasado por equipos nacionales como Universitario de Deportes, Cienciano del Cusco y Sport Loreto.

J. HURTADO