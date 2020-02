Deportivo Municipal y Huracán abren el telón

EN LA FECHA 1 DE LA LIGA DE CALLERÍA

Este domingo 16 de febrero arranca el campeonato de la primera división de la Liga Distrital de Fútbol de Callería, y el partido que abrirá el telón de la jornada inaugural será el duelo que sostendrán el Deportivo Municipal y el Deportivo Huracán Ucayali, a partir de las 8:00 a.m.

Cabe recordar que, ambos equipos se enfrentaron en la fecha 1 del campeonato de la temporada pasada. En esa oportunidad, el Deportivo Municipal derrotó por 2 tantos a 0 a un Deportivo Huracán que debutaba en la máxima categoría de la Liga de Callería, luego de haber logrado su ascenso el 2018.

Este año, el elenco del Deportivo Huracán, ahora dirigido por Neswath Tuanama, intentará empezar con un triunfo el campeonato, por lo que vienen trabajando arduamente. En tanto, el elenco edil, ahora dirigido por la dupla técnica conformada Juan Carlos Manihuari y Omar Panduro, buscará ser protagonistas y luchar por el título en esta temporada.

La programación la completan: Mariscal Castilla vs Nuevo Pucallpa (10:00 a.m.), Barrios Unidos vs Da Gama (12:00 m.), Comercio vs UNU (2:00 p.m.), San Juan Bosco vs Deportivo Bancos (4:00 p.m.).

R. SAAVEDRA